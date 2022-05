Raphaël SARTRE

Je suis actuellement dessinateur/projeteur dans la société Ariane Reseau groupe ATIM en CDI.

Je maîtrise SolidWorks, PDMS et bien sûr Autocad.

Année 2012/2013: EPR de Flamanville, tracé d'isométriques, charpente métallique, supports.

Année 2011/2012: Étude Logistique pour le resserrage des tirants précontraints sur les différents centrales nucléaires de France.

J'ai travaillé sur différents projets au cours de l'année 2010-2011, notament sur:

- La création d'un film sur le démantèlement d'un bâtiment sur le site nucléaire de Marcoule (Bagnols/Cèze), modélisation complète du bâtiment sur SolidWorks à l'aide des plans de celui-ci et création de l'animation avec le logiciel Pinacle.

- Étude de faisabilité pour l'assainissement d'un bâtiment de stockage de produits de fission sur le site de Marcoule, modélisation complète du bâtiment sur SolidWorks grâce aux plans de celui-ci et réalisation d'un diaporama de présentation des travaux à réaliser.

- Réalisation de supports de tuyauterie sur la centrale thermique à cycle combiné de Martigues.



Je suis viens de suivre la formation "User" sur PDMS.



Mes compétences :

SolidWorks

Catia

Autocad

Tuyauterie

Pdms