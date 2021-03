Responsable de Centre de profit dans le domaine de l'assistance technique et des études depuis 1997, j'ai évolué dans les secteurs industriels tels que le nucléaire, le Off-Shore, le Oil&gas ou encore le naval et l'aéronautique.

Ponctuellement, j'ai pu intervenir techniquement sur des projets tels que

- les études des pièces de rechanges pour centrales nucléaires (tuyauteries)

- les expertises en amont des opérations de maintenance (resserrage des tirants précontraints)

- les études de blindage de centres d'entreposage et de traitement de déchets radioactifs

- l'évolution des risques pour l'environnement liés au stockage de déchets radioactifs à vie longue

...



Mes compétences :

Direction Agence

Gestion de centre de profil

Recrutement

Montage offres (y compris chiffrage de forfaits)

Prospection commerciale