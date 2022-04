Erwan COLIN

De formation et de culture technique, je rentre dans la vie active en 2009 après un BTS en chaudronnerie et une licence professionnelle en mécanique.



Après 3 années d'activités en tant que technicien dans plusieurs entreprises, je décide de reprendre en parallèle des études en cours du soir au CNAM. Plus de 4 années d'efforts auront été nécessaires pour obtenir un Master Professionnel en Management de Projet et d'Affaires (diplômé depuis mars 2017).



Depuis mon embauche au sein du Groupe Ponticelli Frères en 2010, je me suis spécialisé dans les activités nucléaires du Groupe. J'exerce à présent la fonction d'ingénieur chargé d'affaires, ainsi bien en maintenance que sur des travaux de modifications d'installations nucléaires.



Mes compétences :

Nucléaire

Management

Étude de prix

Gestion de projet

Tuyauterie industrielle

Chaudronnerie