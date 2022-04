Jonathan LAUSSU

Ayant un parcours assez atypique, j'ai eu la chance de pouvoir toucher à différents domaines d'activités et ainsi pouvoir être complet sur certaines disciplines.

En effet mon but est de devenir chef de projet mais je souhaite passer auparavant par un certains nombres de branches qui pourraient toucher plus ou moins au secteur de l'industrie en général.

D'où le fait de faire du levage et ensuite de passer à la tuyauterie.

Aujourd'hui préparateur avec des compétences en qualité je recherche déjà à améliorer mes connaissances dans la tuyauterie générale afin de pouvoir répondre et comprendre au mieux les différents problèmes présents sur un site et les régler efficacement.



Mes compétences :

Autocad

Assurance qualité

Lecture de plan

Support technique

Tuyauterie industrielle

levage

Conception 3D