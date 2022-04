Céline AGNIEL

Je suis intégrateur web depuis 5 ans dans un groupe de communication professionnel français Infopro Digital . J'aime travailler en équipe, je suis curieuse, appliquée et rapidement autonome.



Je possède des compétences en HTML 5, CSS3 et en optimisation SEO ( référencement naturel / micro-données ). J'ai également quelques expériences en responsive design et en intégration mobile.







Mes compétences :

JavaScript

Adobe Photoshop

HTML

JQuery

PHP

Gestion de projet

Sass

CSS 3

Responsive Design

SEO

Web mobile