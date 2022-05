Raphaël SAUREL

Je prépare actuellement un "Master en Management des Vins et Spiritueux" à la Kedge Business School à Bordeaux en alternance avec l'entreprise de négoce LVI - Châteaux en Bordeaux & Haussmann Famille. Après une année d'études aux Etats-Unis, 1 an et demi d'expérience professionnelle dans le vin en Chine, et étant passionné par l’apprentissage des langues étrangères, je maîtrise les langues anglaise, espagnole, et possède des bases solides en mandarin que je continue encore à perfectionner. Je suis qualifié pour des fonctions dans l'import/export, les achats et ventes, ainsi que l'organisation d'événements promotionnels.



Vous pouvez me contacter par téléphone : 06.17.99.18.75, ou mail : raph.saurel@gmail.com