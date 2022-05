Sandrine SAUREL

Nous sommes en plein développement de notre marque et cherchons un/une styliste modéliste free lance pour travailler en collaboration avec nous.



Voici le profil que nous recherchons :

- Inspiré(e) et créatif(ve) vous êtes enthousiaste, flexible et aimez le travail en équipe. Nous attendons de vous des propositions et saurez enrichir l'offre produit et enrichir l'identité de la marque.



- Issu(e) d'une formation style/mode

- vous disposez impérativement d'une première expérience significative

- Maitrise de l'anglais obligatoire

- Maitrise des logiciels Photoshop et Illustrator



Notre collection comporte de l'homme et de la femme. Nos valeurs sont la simplicité, l'authenticité et le naturel pour des vêtements de vacances.