Passionné par la finance en général, je me suis intéressé aux métiers de l'assurance très jeune en allant rencontrer en 1998 un agent général installé près de chez moi.



Il m' a expliqué son métier, ses missions, ses ambitions, et j'ai alors très vite souhaité évoluer vers des métiers commerciaux en me spécialisant dans la partie Assurances de personnes.



quelques années plus tard, bac + 5 en poche, j'ai décidé de m'installer sur Paris pour y commencer une carrière professionnelle, démarrant comme conseiller puis consultant en patrimoine.



En 2010, pour asseoir ma crédibilité chez mes clients et dans la relation avec mes interlocuteurs, je me suis préparé à la certification C.G.P.C pour développer mes compétences techniques et maitriser la sphère patrimoniale dans son ensemble.



Fort de cet examen durant lequel j'ai pu côtoyer avocats, experts comptables et notaires j'ai rejoint le groupe SWISSLIFE ou j' y exerce des fonctions d'inspecteur depuis 2011.





Raphael SEGRET

06 85 31 37 22

raphael.segret@swisslife.fr













Mes compétences :

Vente

Assurance Vie

Assurance

Développement commercial