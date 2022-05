Raphael SMADJA

Salut,

Je m'appelle Raphael j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiant en informatique à L'ESGI.

Je suis en 4ème année spécialisé en Architecture Logiciel.

A travers mes études et mes experiences professionnelles, j'ai appris que la determination était ma plus grande force dans le domaine de la programmation.

Je vous invite donc à naviguer sur mon site à regarder mon parcours, mes projets et mes compétences afin d'en apprendre d'avantage sur moiArray.

Si jamais vous êtes intéressé par mon profil vous pouvez me contacter :) !



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Linux

Java

Adobe Photoshop

Bootstrap

Android

Assembleur

C

SQL

XML

MySQL

PHP

JQuery

Ajax

JavaScript

HTML 5

CSS 3

UML