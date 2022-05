Raphael SPRIET-PEDERSEN

RSP AUTO CONSEILS, société de courtage spécialisée dans l'automobile, eest la solution pour acheter, vendre et négocier les véhicules en totale sécurité.



Pour l'achat d'un véhicule:



- Etude et analyse de vos besoins et attentes avec un interlocuteur unique indépendant et impartial

- Le conseils du choix de la marque, du modèle, de l'énergie, de la disponibilité, du financement et de la fiscalité pour les entreprises.

- La recherche de votre véhicule neuf ou occasion et la négociation de son prix d'achat

- La vérification de son historique

- L'analyse et l'expertise du véhicule d'occasion

- L'accompagnement jusqu'à la mise en main définitive du véhicule ainsi que la gestion des pièces administratives pour l'immatriculation.



VOUS PARTEZ, VOUS ROULEZ!



Pour la vente de votre véhicule:



- L'étude de marché et du potentiel de vente de votre véhicule

- La gestion du contrôle technique

- La remise en état de la mécanique, de la carrosserie, nettoyage intérieur et extérieur, a prix négociés ultra compétitifs

- La publication des annonces sur les différents sites les mieux référencés

- La prise en charge et la gestion complète jusqu'à la vente de votre véhicule

- Vous conservez la possibilité d'utiliser votre véhicule au quotidien



UNE VENTE FACILE, TRANSPARENTE ET LA GARANTIE DU PAIEMENT!



LES + RSP AUTO CONSEILS



- GAIN DE TEMPS ET D'EXPERTISE

- GRANDE FLEXIBILITE ET SOLUTIONS PERSONNALISEES

- DES FORFAITS DE PRESTATIONS CLAIRS ET PRE-DEFINIS

- DES TRANSACTIONS SECURISEES

- OPTIMISATION FINANCIERE









Mes compétences :

Vente

Gestion de parc

Pmi

Pme

Achat

Conseil

Coaching