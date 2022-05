Raphaël SQUELBUT

Cet extrait de http://blog.xebia.fr/2011/01/31/software-craftsmanship-en-pratique/ , correspond particulièrement à la philosophie qui guide mon travail

- Qualité (conception simple, tests, TDD)

- Humilité (je me remets en question et je m’améliore en continu)

- Partage (je partage mes acquis avec mes pairs, je m’enrichis chemin faisant)

- Pragmatisme (je n’applique pas bêtement, je comprends ce que je fais et je m’adapte si nécessaire)

- Professionnalisme (je traite mon client comme un partenaire, je sais dire non quand nécessaire)

- Concret (pas de certifications fumeuses, mais un retour aux techniques fondamentales : OO, SOLID, DDD)





Voici un résumé de mes compétences :

Architecture et projet

- Conception et mise en œuvre d’architectures informatiques (flux / référentiel)

- Développement de systèmes clients/serveurs

- Projets centrés sur les nouvelles technologies (J2EE,XML,SOAP)

- Interfaçage et collaboration – systèmes hétérogènes

- Animation de petites équipes de développement



Technique

- Java : Jdk (6.0, 7.0), JavaMail, JDBC

- JEE : JEE (5, 6), Servlet, JSP, RMI, Web Services

- Frameworks : Struts, Tiles 3, Spring 3.2, Spring Security 3

- API : Joda, iText

- Base de données : SQL, Oracle (9, 10, 11), MySql, PostgreSQL

- Sources : SVN, CVS, Rational Rose

- Build : Maven 3, Ant

-Test / Performances : JUnit, DBunit, JConsole, JMeter, SOAPui

- Programmation Fonctionnelle : Guava

- JCR : JackRabbit



mon CV : http://past.is/3DoH



Mes compétences :

Gestion de projet