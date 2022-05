WEBSITE :Array

Né en 1980 à Annecy, Raphaël Susitna est guidé depuis 1998 par un insatiable besoin de créer. Cette année là il part vivre en Alsaka pendant 12 mois pour changer d'air et revient en France avec une passion qui ne le quittera plus, celle de la photographie. Tout de suite attiré par le monde de la mode et du luxe, il créer et défini son propre style en pur autodidacte. Par la suite, il travaille dans plusieurs studios de photo publicitaire avant de devenir, en 2005, photographe Free-lance.



Il commence à réaliser des éditos pour différents Webzines (Chic Today, Karin&Raoul, Uce Life, Behance....),multiplie les expositions en France et collabore avec différents créatifs qui partagent sa vision.

Il applique, simultanément, son style à l'imagerie de luxe pour plusieurs marques (LK Bardor, Pandor, Vacheron Constantin, Antho-Paris, Danai Beach Resort...). Il se rapproche aussi du monde la musique pour réaliser plusieurs covers pour de jeunes artistes et nouveaux labels.



Toujours en mouvement, Raphaël recherche constamment à transmettre aux spectateurs de ses photographies une réalité peu commune qui exprime sa nature profonde.



