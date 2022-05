Raphael SZYMOCHA

Direction, Délégation et Conseil.

De formation supérieure, j'ai 20 ans d’expérience en technologies de l'information, dont 10 ans en e-business/commerce, customer intelligence et cloud services/bigData. J'ai performé nombre de positions, de l'audit de process métiers à la direction générale en passant par le conseil intégré ou en prestation de service : agence digitale, grande distribution omnicanal, top10 e-Commerce France et e-marketing services. Team leader, ma capacité à anticiper les principales technologies, perspectives et enjeux du digital me permet d’accompagner mes clients et mes équipes vers la réalisation de leurs objectifs. Un sens affûté du "travail de terrain" facilite mon adaptation dans un environnement challengeant. J'ai une aptitude et un goût prononcés pour les questions financières et juridiques. Je suis visionnaire, responsable, innovant et le marketing est une seconde nature. Rigoureux et précis à l'écrit, je suis également à l'aise en anglais. En veille permanente, je suis toujours à l'écoute, prêt à participer et à m'associer au succès d’une entreprise dans ses projets ambitieux, uniques, différenciants ou structurants.



Mes compétences :

Conseil

Sales Force

Scrum

Saas

Marketing

Communication

Cloud computing

Management

Internet