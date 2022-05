Raphael TACHOIRE

FR

Chef de projet multi technologiques de systèmes complexes et sensibles depuis plus de 10 ans pour des produits médicaux-chirurgicaux, je sais allier les aspects techniques et humains (internes et externes), financiers (coût et délais), réglementaires (normes et système qualité interne), dans un objectif de qualité produit (sécurité et performances) et de conformité aux systèmes en place (documentaire, réglementaire et transfert technologique), ainsi que de satisfaction client (lien terrain chez les utilisateurs).

Mes domaines de plus fortes compétences sont : dispositifs médicaux, gestion de projet, systèmes électromécaniques, validation de produit.



EN

Project leader for multi technology and complex products for more than 10 years in medical field of medical device.

I know how to face simultanously with technichal , human, financial and regulatory aspects to target product quality and cutomer satisfaction.

My major added value is for : medical device, project leader/manager, electromechanical products





Mes compétences :

Conception

Développement

Qualité

Offshore

Industrie

Brevets

IHM