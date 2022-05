Ingénieur d'études, je développe une gamme complète de dispositifs médicaux pour Rocamed de la feuille blanche à l'industrialisation.





J'ai auparavant passé plus de 10 ans à développer des produits innovants dans une PME du secteur automobile. A un poste très polyvalent, j'y étais en charge des achats avec des fournisseurs dans toute l'Europe et en Chine, de la conception, du Design, etc