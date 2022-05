Raphael TCHEUKAM

Je suis à la tete d'une équipe de soixante personnes,chargé de mettre en oeuvre la politique commerciale de notre structure au sein de mon agence.

De piloter et de gerer le développement commercial.De l'animation de mon equipe.

De motiver et de former mes collaborateurs.

De veiller à la réalisation des objectifs commerciaux en adéquation avec les capacités individuelles et collectives .De favoriser le dévelloppement professionnel en identifiant les competences et le potentiel d'evolution.De creer et Favoriser un climat de serenité et d'émulation au sein de mon groupe.De proposer toute idée susceptible d'augmenter l'efficacité et la rentabilité de mon agence et à fidéliser la clientele.

je suis ouvert à toute forme de proposition de representation à titre individuelle ou professionnelle.



Mes compétences :

Management,vente

Vente