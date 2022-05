Raphael TEXIER

Agent général Axa et Axa Exclusiv.

J'interviens auprès des professionnels et des particuliers afin de leur proposer un bilan patrimonial et un service personnalisé adapté. J'assure un suivi de leur situation tout au long de leur vie, en fonction de leurs attentes, dans un soucis de performance, d'objectif, de défiscalisation ou de transmission.

Spécialisé dans la protection financière, mon cabinet intervient en épargne, investissement, retraite et prévoyance.

Intermediation AXA Banque

Agent AXA Exclusiv

Gestion Privée



Mes compétences :

Achat

Automobile

Gestion patrimoine

Moto

Squash