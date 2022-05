Raphael THIBAULT

Etalonneur et Compositing artist depuis 2009.

Realisateur et illustrateur de 2005 a 2009.

Passionne de photographie, d expression plastique et d experimentations audiovisuelles.



Artiste multi-disciplinaire et technicien confirme, je possede une relle experience du travail en equipe, et suis capable de superviser integralement la post-production d un projet, en francais, anglais ou japonais.



Vous pouvez voir mon travail sur :



Mes compétences :

compositing ( autodesk Flame / Smoke, Nuke )

Etalonnage ( Scratch, Baselight, Resolve, Color, S