Raphaël TRANCHAT

Projet et communication

• Goût du travail en équipe

• Relation avec des fournisseurs

• Élaboration des rapports et des notes de synthèse.

• Présentation des résultats

• Maîtrise de l’informatique (pack office)

• Adaptation rapide à de nouvelles interfaces logicielles



Conception mécanique

• Elaboration d’un cahier des charges

• Recherche de solutions mécaniques

• Réalisation de maquettes numériques (Catia V5, Solid Work)

• Dimensionnement de pièces mécaniques

• Réalisation d’un dossier de définition



Développement et assistance

• Analyse des acquisitions (Wintax, Pi Toolbox)

• Mise au point des stratégies de départ, et de l’anti-patinage



Essais moteurs

• Contrôle d’un banc moteur (Morphée, Kronos)

• Analyse de combustions (Osiris)

• Mise au point de moteurs (Inca, Vision, Pi Caltool,)

• Connaissances scientifiques liées au moteur (thermodynamique et mécanique)

• Analyse des rejets (mesures avec baies d’analyse des gaz)



Mes compétences :

Catia v5

Osiris

Inca

Microsoft Project

SolidWorks

Autodesk inventor

MATLAB

Labview

Pro engineer

Morphée

Microsoft Office