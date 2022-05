Raphael TREMOLET

Parcours :



-Conseiller commercial depuis Février 2013 en Assurance au sein du Groupe MAIF, mutuelle d'assurance généraliste en IARD ainsi que prévoyance et crédit à la consommation.



-3 ans d'expérience en tant que commercial, formateur sur l'ensemble de la gamme IARD de la Maif, animation de session de formation / Référent sur logiciel de migration et optimisation permettant la mise en place de contrat d'assurance / Référent et formateur Loi Hamon.

Membre d'un groupe de recherche interne sur l'amélioration des conditions de travail afin de développer la productivité et limiter les risques socio-professionnels.



-Diplômé en Droit Public, droit des Collectivités Territoriales, master 2 en Histoire du Droit et Institutions Politiques.







Mes compétences :

Pédagogie

Banque

Dynamique

Assurance

Gestion de la relation client

Conseil commercial

front Office

back office

PC Hardware

Microsoft Office

Apple Mac

Adobe Photoshop