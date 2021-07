Raphael TROLETTI

Accueillir et accompagner le public rencontrant des difficultés d'insertion.

Co-construire et contractualiser avec la personne son parcours d'insertion .

Adapter la méthodologie et appliquer la pédagogie différenciée .

Préparer et animer des séance thématique favorisant l'insertion .

Facilité l'intégration d'un salarié dans son environnement professionnel.

Connaitre et identifier les caractéristique d'un bassin d'emploi.

Collaborer avec l'ensemble des acteurs d'un territoire(partenaires sociaux, structures d'insertion,

entreprises,...)

Apporter un appui technique aux employeurs en matière de recrutement.

Identifier et mobiliser un réseau.

Elaborer et conduire un projet d'insertion.

Effectuer un veille documentaire ,informationnelle et opérationnelle.



Mes compétences :

Observateur

Créativité

Négociation

Détermination

Aisance relationelle

Investissement

Rigueur