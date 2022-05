Raphaël VALENCE

J'ai réalisé une formation en école d'ingénieur puis un master en école de commerce.

Dans le cadre de ces formations j'ai eu différentes expériences: un apprentissage de 15 mois chez Renault dans le service développement fournisseur et stage de 6 mois chez Alstom en R&D.

Je suis actuellement consultant en gestion de projet, assistant chef de projet dans le secteur de l'aéronautique.

J'ai un bon niveau d'Anglais grâce a un échange universitaire durant un semestre en Suède.

Mes qualités sont mon esprit synthétique, ma capacité d'analyse et mon relationnel.

Pour de plus amples information si mon profil vous intéresse, je reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Double compétence ingénieur / commerce

Gestion de projet