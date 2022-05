Raphael VAREILLES

Le Web a fait évoluer le métier de graphiste en leur offrant la possibilité d’observer en direct leurs créations sans passer par la case « imprimeur », cette révolution a positivement transformé le cours de beaucoup de vies professionnelles, la mienne n’a pas été épargnée, depuis, c’est avec beaucoup de bonheur que je savoure au quotidien cette révolution. Créatif et curieux dans l’âme, j’ai soif d’apprendre tous les jours de nouvelles choses afin d’offrir le meilleur de mes compétences. Le partage des richesses intellectuelles est pour moi un élément majeur au sein de notre évolution aussi bien personnelle que professionnelle. Mon but est de bien comprendre les besoins afin de transmettre un message visuel clair et précis. J’ai pu créer pour de multiples domaines d’activité, je pense que l’art est un langage qui sait s’adapter pour se mettre à la portée de tous.



Je suis dynamique, polyvalent, j'apprécie tout particulièrement le travail en équipe et je fais en sorte de m'adapter en fonction de la situation et des besoins du client.



Mes compétences :

Html 5

CSS3

Photoshop

Flash as3

Php/mysql