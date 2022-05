Raphaël VAUTHIER

Plus de 10 ans d’expérience en marketing et vente B2B à l'international dans le secteur de l'électronique.



Domaines de compétences:

- Conception et management de projets innovants / valorisation de brevets / élaboration de business plan.

- Marketing stratégique et opérationnel en B2B.

- Développement et fidélisation de grands comptes à l’international.

- Construction, développement d’un réseau de partenaires extérieurs.

- Environnement multiculturel (Japon/UE/M-O) et multidisciplinaire / interface entre ingénieurs et commerciaux.