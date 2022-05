Raphael VEYRIN-FORRER

Fort de 15 ans d'expérience dans l'industrie du mobile et de l'internet, j'y ai exercé les postes de développeur, administrateur système, administrateur de bases de données d'un niveau exécutant a architecte. J'ai en outre le role de manager et d'encadrement technique depuis 8 ans.



Au cours des années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un ensemble de technologies liées au web, sms, ivr et gps.

La plupart des projets ont été des challenges dans des secteurs innovants dont il fallait tout construire dans leur ensemble technique (dev/prod/dba)

Je crois au succès par le télétravail, la méthodologie agile , l'implication de chaque élément de l'équipe autour d'objectifs motivants





plus d'informations: https://www.linkedin.com/in/veyrin



Mes compétences :

DevOps

Efficacité énergétique

System architecture

PHP

SMS

Load Balancing

Monitoring

demand response

Smart Grid

Automatisme

SQL

Développement web

Informatique

Gestion de projet

Open Source