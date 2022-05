Raphaël VIEILLARD

Mon parcours atypique me permet de dialoguer facilement avec les opérationnels et les services fonctionnels. Je suis toujours en quête d'optimisation sur mon poste (fichier excel avec language VBA). J'apprécie aussi de faire partager mon expérience et mes connaissances aux autres pour faciliter leur travail.



Mes compétences :

Contrôleur de gestion

reporting

Visual Basic

budget

SAP

Excel

tableaux de bord

Amélioration continue