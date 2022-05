Raphaël VIGNERON

Depuis l'annonce de l'AS/400 par IBM en 1988, je n'ai jamais quitté cette plateforme sur laquelle j'effectue toujours des prestations de services et du support avant vente.

La différence des missions entre 1988 et maintenant est que je suis passé d'un territoire régional puis français et maintenant mondial (à part la langue un AS/400 reste un AS/400) avec plusieurs centaines de réalisations dans 40 pays.

Certifié IBM i



Mes compétences :

AS400

Infogérance

Informatique

Service

International

Avant-vente