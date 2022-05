Raphaël VILANOVA

La maîtrise et la réduction des risques liées aux activités industrielles sont au cœur de mon projet professionnel. Mon orientation s’est toujours construite sur l’envie d’apprendre, de comprendre et d’agir.



Je souhaite m’inscrire dans cet engagement fort de responsabilité, en intégrant des projets diversifiés en matière de qualité, de sécurité et d'environnement.





Mes Objectifs :

- Définir des stratégies pour viser l'amélioration continue aussi bien produit que process

- Satisfaire le client

- Montrer que la sécurité et l'environnement sont des facteurs de développemment en terme de dépenses évitées, de qualité, de rendement et d'image.

- Participer activement à l’amélioration continue de la maîtrise des impacts humains et environnementaux.

- Créer les conditions nécessaires pour développer une culture de la prévention.

- Promouvoir une dynamique en interne et en externe par la participation et l'implication de l'ensemble des collaborateurs.

- Devenir un réel support de la production en terme de valeur ajoutée.



Mes compétences :

Autonomie et gestion de projets

Dynamique et très attachée aux résultats

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

ICPE

Exigences environnementales

Déchets

Réduction des coûts

Réduction des risque

Conformité

Ohsas 18001

QHSE

Prévention

Environnement

Sécurité

Santé

Microsoft Office

Gestion du risque chimique

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS18001

Système de management transversal