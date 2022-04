Karine MARTIN

Technicienne de laboratoire depuis 1999, je travaille actuellement au sein d'un laboratoire d'analyses médicales dans lequel je suis référente qualité du site sur lequel j'ai un poste.

J'ai complété ma formation par une Licence Professionnelle hygiène, sécurité et santé au travail ainsi que par un CEU qualité en analyses biologiques et je souhaite opérer un changement de situation professionnelle plus orienté vers la qualité aussi bien dans le domaine de la santé que dans l'industrie.





Mes compétences :

Ecoute

Relationnel

Analyse

Rigueur

Organisation du travail

Conscience professionnelle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Concerto

Audit