Titulaire de deux Licences et d'un Master spécialisé dans la recherche et gestion du monde végétal, je vis à Paris.



Je fais aujourd'hui partie de SopraHR en tant que Consultant.



Mes compétences : travail d'équipe, collaborations à l'étranger



Mes savoirs-être : enthousiaste, souriant et confiant en toutes circonstances



Mes compétences :

Développement durable

Entomologie

Techniques de laboratoire

Biologie végétale

Ecologie