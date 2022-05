Raphaël WALLET

Polyvalent et compétent dans différents domaines technique, j'assure une réelle autonomie et une qualité de livrable sur les tâches qui me sont confiées.



Aussi, j'ai acquis au sein des Voies navigable de France, une mentalité de travail d'équipe, l'écoute et un savoir être auprés de mes collaborateurs.



Dynamique, intuitif et réactif, sont mes principaux atouts qui s'avèrent efficaces dans ce métier. Je sais m'adapter au besoin d'un service et prendre en charge le pilotage d'un projet technique.



Mes compétences :

Sharepoint

Android

SQL Server

XenServer

Windows 7

TMG

Oracle

Windows xp

Hyper v

Windows server

Microsoft office

Time Navigator

lync serveur