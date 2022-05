Raphaël WATIER

Doté d'un excellent relationnel et d'une joie de vivre communicative, la gestion d'équipes et la relation client sont mes points forts.

Pilotage et conduite de projet, management d’équipe, AMOA, AMOE sont les mots clés de mon projet professionnel.

Mon expérience d'une douzaine d'années dans la conduite de projet et de volontaire de solidarité internationale de 2 ans à l'étranger m'a permis de travailler et de vivre au milieu de publics variés et de cultures très différentes.

Autonome et rigoureux, je suis capable d’intervenir depuis l’avant-vente, la gestion de projet jusqu’au service après vente.

Retrouvez moi sur mon linkedIn : http://fr.linkedin.com/in/rwatier/



Mes compétences :

Gestion de projets informatiques

Gestion d'équipe SI et Projets

Gestion de projet

ITIL Certification

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Assistance utilisateurs

Assistance client

Gestion de la relation client

Pilotage d'équipe

Conduite du changement

Spécifications fonctionnelles

Animation de formations

Documentation technique

Reporting

Recette fonctionnelle