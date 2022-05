Grâce à une culture particulièrement orientée vers le client, et une expérience de plus de 15 ans dans les domaines achat, approvisonnement et logistique (amont/aval), il est essentiel pour moi de coordonner au mieux les attentes et les solutions parmi toutes les options et les schémas de fournitures (produits et services) qui nous sont offerts.





Mes compétences :

achats

logistique

supply chain

distribution

negociation

management