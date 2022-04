Erwan LURON

Mes Compétences techniques



• Manager, coacher et mettre en projet une équipe.

• Gérer des projets (organisation, ressources, planning, motivation des coéquipiers, vente…)

• Négocier de réelles contreparties avec des enseignes nationales.



Mes Compétences relationnelles



•Écoute active et sens du dialogue. Esprit d’analyse et de synthèse. Qualités d’expression à l’oral comme à l’écrit.

•Capacités à convaincre, à défendre mes idées avec assurance et mettre à profit mes qualités de leadership.

•Adaptabilité, organisation, fiabilité et capacité à prendre en charge un volume important de missions de front.







Mes compétences :

Négociation

Management d'équipe

Management de projet

Coaching d'équipe

Agroalimentaire

Chef des ventes

Vins et spiritueux

CHR

Management

Directeur régional