Raphaël YOSHITOMI

Je suis photographe spécialisé dans le domaine de la mode, beauté, lingerie, potrtaits, publicité. Mes compétences englobent des prises de vues de nature morte, packshot, et d'architecture. Fondé sur une expérience professionnelle de plus de quinze ans je vous propose un service de qualité. Le suivi de mes images comporte souvent des retouches de base, parfois créatives (suppressions/ajout d'éléments) ou même des compositions complexes pour but d'atteindre une communication ou une ambiance bien précise. Mes projets personnels me permettent d'aller au delà de la perception classique et d'exprimer une vision bien particulière.



Mes compétences :

Photographie mode

Photographie beauté

Photographie portrait

Photographie corporate

Photographie lingerie

Photographie d'architecture

Photographie fine art

Traitement d'image digitale

Composition images