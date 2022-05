Pierre GANDON

Fort d’une expérience significative dans le e-commerce, j’ai développé une parfaite maitrise des contraintes organisationnelles, opérationnelles, créatives et budgétaires, toutes étroitement liées.



Doté d’une excellente culture de l’image et d’une forte sensibilité produit acquises à travers mon parcours, j’ai également développé une vision globale de la production photo dans le E-commerce concordant avec les besoins et problématiques exprimés par des clients de tout horizon.



Aujourd’hui à l’écoute d’opportunités s’inscrivant dans mon projet professionnel, je souhaite relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Casting

Management

Direction artistique

Consulting client

Gestion et budgétisation de production

Stylisme

Organisation production photo