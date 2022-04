Juliette SOUDÉE

Diplômée de l'école Esmod et après diverses expériences dans le domaine de la création, j'ai créé Welc'home Loungewear, qui est une marque de vêtements d'intérieur confortables et élégants.

(www.welchome-loungewear.com)



Mes objectifs aujourd'hui sont :

- le développement de ma marque : je recherche activement des agents afin de trouver des distributeurs multimarques, boutiques et/ou sites Internet en France et à l'étranger,



- la réalisation d’une mission de styliste fee-lance en parallèle







Mes compétences :

Modélisme

Stylisme