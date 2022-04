19 années dans la Marine Nationale en tant que opérateur sonar, chef de Central Opération puis responsable du système de combat (SET et SYCOBS) sur sous-marin (SNG puis SNG4)



Formateur sur sonar et système de combat (SUBTICS) de sous-marin (SCORPENE) pour les marines étrangères (MALAISIE et BRESIL).



CELPE BRAS (portugais du Brésil) Nivél intermediár