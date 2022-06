Raphaël ZRIBI

Spécialisé dans la gestion de systèmes d'information avec un penchant pour la transformation numérique, la gestion stratégique d'intelligences artificielles (IA) et la monétique bancaire dans des rôles de conseil et de gestion de projet J'ai une expertise et une passion substantielle pour les processus de transformation, la technologie, la science et l'innovation Je suis à la recherche de nouveaux défis et d'opportunités pour travailler de manière indépendante et ou dans le cadre d'une équipe motivée pour améliorer les entreprises.



Mes compétences :

Audit

Key Accounts

Financial Analysis

Management Information System

Project Management

Strategic Management

HTML

C++

Artificial Intelligence

Neural Networks

Rapid Prototyping

Information Technology

Adobe Photoshop

MS Excel VBA

Google analytics

Web design

Leadership

Webmarketing