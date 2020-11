Raphaele CORNILLE

Collections & numérique



Je vous propose mes services :



Transcription - relecture - correction

Rédaction d'articles

Mise en page de documents (traitement de texte, tableur, présentation)

Conception de bases de données type Access

Conception de sites web et sites e-commerce (Wordpress, Wix, blogs)

Conseil et gestion de projets en transition numérique

Inventaire et classement de fonds d'archives et de collections

Conseil et gestion de projets en conservation préventive

Conseil et gestion de projets en numérisation

Commissariat & scénographie d'expositions

Formation & coaching



Mes compétences :

Archivistique - Conservation préventive - Recherches documentaires

Histoire et conservation de la Photographie

Iconographe

Gestion de projet - Management - Coaching