Raphaëlle ARLOTTI

Forte de mes expériences en régie publicitaire, je souhaite mettre à profit mes compétences pour relever de nouveaux défis. A l’écoute des évolutions actuelles du marché, je suis passionnée par le développement et le suivi de projets web et mobile et j'essaie de développer et d'entretenir au maximum cet aspect du métier dans les différents postes que j'ai occupé.

De nature curieuse et rigoureuse, je sais m’adapter rapidement pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Actuellement Account Manager et Responsable des Partenariats au sein de la régie web Caradisiac Publicité, ma spécialité est orientée vers la mise en ligne, le suivi, la gestion et l'optimisation des campagnes clients à court et moyen terme, mais également des partenariats sur le long terme.



Spécialités :

# Management de projets (partenariats et clients)

# Gestion grands comptes

# Adserving et trafficking (Adserveur web et mobile, DSP, SSP...)

# Suivi et gestion des campagnes pub web et mobile

# Analyse et optimisations des KPI des campagnes et des partenariats (CAC, CTR, coût au clic...)



# Maîtrise des outils :

- Adservers (ADTECH, SMART et ADPERF)

- Outils de tracking et de suivi (Eulerian; Meetrics...)

- AT Internet Xiti

- JIRA

- Photoshop

- Indesign

- Bases de HTML5

- DMP (1000Mercis)

- Pack Office

- Suite Adobe

- Dreamwaver

- Filezilla

- Plateformes de gestion d'envois d'emailing (1000Mercis et eMailingSolution)

- Google AdSense - Google Analytics

- Médiamétrie-eStat

- Wireframe Mockingbird



Mes compétences :

Rédaction

Marketing

Web

Account management

Médias

Gestion de projet

Internet

Partenariats

Communication

Adobe Photoshop