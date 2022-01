Raphaëlle AUBERT

Jeune femme dynamique, d'un naturel souriant, je recherche un poste qui me permettra d'allier mes six années d'expérience dans le domaine administratif et mon année de volontariat en Hongrie à mon souhait d'échanges et d'ouverture au monde que ce soit en français ou dans les langues étrangères.

Bien que la mobilité, en France ou à l'international, ne soit nullement un problème pour moi, je peux aussi m'adapter à un poste sédentaire.

Au plaisir de vous rencontrer pour vous faire part de mes motivations!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prezi

Logiciel de messagerie

IMFR