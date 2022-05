Bienvenue sur mon profil,



Forte d’un parcours réussi à travers 5 années d’alternance je suis actuellement à la recherche d'un poste de Chargée des Ressources Humaines.



Les différentes situations que j’ai pu rencontrer dans le monde professionnel me permettent aujourd’hui d’être très réceptive à la valeur de la relation humaine et respectueuse des règles de déontologie.



Rigoureuse, force de proposition et à l’écoute, j’ai pu développer mon autonomie au sein de l’équipe ressources humaines de la Caisse Nationale de Prévoyance d’Angers, ainsi qu’au sein de la Holding Barr-Héol. Ces expériences m’ont également permis de consolider ma capacité d’adaptation, de mettre en pratique mes connaissances RH et de renforcer mon envie d’exercer cette profession.



Vous pouvez me contacter sur Viadeo ou par mail à morgane.montier@wanadoo.fr



Morgane MONTIER



Mes compétences :

Administration

Administration RH

Assistante rh

Assurances

développement RH

Formation

Gestion RH

Paie

Recrutement

Ressources humaines

Sage Accounting Software

Microsoft Internet Explorer

Lotus Notes/Domino