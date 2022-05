Raphaëlle AVIAT

A mon compte depuis 2013, je réalise des missions en région Alsace, et plus loin. J'interviens particulièrement dans le secteur public (collectivités territoriales, Santé, Recherche, SEM). J'apporte mon expertise sur la gestion documentaire et propose des solutions opérationnelles en matière d'archivage en répondant aux besoins audités : un regard neuf sur les circuits anciens ainsi qu'un panel de bonnes pratiques récoltées au fil de mon expérience.

http://archibienrange.fr/



Mes compétences :

Documentation

Electronique

GED

Gestion Electronique de Documents

Management

Manager

Photographie

Recherche

Recherche scientifique

Records management

SAE

