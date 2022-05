Raphaëlle BÉTRY

Issue d’un Master en Design industriel produit, j’ai expérimenté le suivi de projet au cours de mes diverses expériences :Array



Je participe à la conception des objets dans leur globalité en définissant ou améliorant leur fonctionnalité et leur esthétique afin d’y apporter une plus-value en termes d’innovation et d’image.



J’utilise des méthodes de créativité adaptables à divers domaines d’application.

Cela me permet d’apporter un regard neuf et d’avoir une connaissance approfondie du sujet grâce à une analyse multidirectionnelle.



Curieuse et passionnée : Chaque projet est pour moi une nouvelle expérience dans laquelle je m’implique.

J’aime travailler en équipe, découvrir, partager et être le trait d’union entre les différents protagonistes d’un projet (Marketing, ingénieurs,...) en synthétisant les informations pour concevoir le produit qui répond au mieux aux attentes de chacun.









Mes compétences :

Video/multimédia (premiere Pro,After effect,Flash

Developpement de produits

Créativité

Travail en équipe / autonomie

Design thinking

Analyse

3D (solidworks + notion sur rhino,alias,catia V5)

2D (photoshop / illustrator)

Design industriel

Conception de produits

Rendering (photoview, keyshot 3)

Web (notions: Html 5, CSS 3)