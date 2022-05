Raphaëlle BOULANGER

Bonjour,



je suis titulaire d'un master 2 en ingénierie et gestion de l'eau et de l'environnement obtenu à la Faculté des sciences et techniques de Limoges.



Suite à mes études, j'ai intégré Nantes Métropole en tant que chargée de prospective. Cette expérience m'a permis de développer des compétences dans la gestion de projet. Je suis actuellement à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles dans la région de Bordeaux.



Mes compétences :

MapInfo

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

LibreOffice