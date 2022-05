Raphaëlle CARSIGNOL

Une expérience professionnelle de 10 années dans le marketing et management de projets associée à une formation d’Ingénieur économique spécialisée en Statistiques –Econométrie.



Aujourd’hui mes responsabilités de project manager au sein d’une société internationale d'études marketing entièrement dédiée aux problématiques de santé associent :

* Management de projet: capacités de coordination, réalisation de projets avec délais restreints, encadrement d’équipe, proactivité.

* Interface avec les clients : définition des problématiques, lancement d’étude, présentation des résultats, et interlocuteur privilégié au cours de l’étude.

* Connaissances techniques : technique des sondages, écriture de questionnaires, redressement et extrapolation des données, exploitations des BDD, analyse de l’information et rédaction des rapports, recommandations stratégiques.

* Adaptabilité : en terme de type d’étude (méthode, délais, aires thérapeutiques, objectifs), et moyens mis en œuvre (structure de l’équipe en interne, sous-traitance ou non d’une partie de l’étude), dans un contexte multiculturel.