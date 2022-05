Raphaëlle CHEVALIER

Curieuse et passionnée de spectacles et de technologies audionumériques,

je réalise le mixage Son façade et/ou retours de scène pour des Cies, des festivals,

des salles de spectacles et des prestataires de l'audiovisuel.



Aujourd'hui je souhaite également créer des projets interactifs en m'associant

à des scénographes et des designers.

Innover et créer, en sensibilité avec les artistes au service des maîtres d'oeuvre.





Mes compétences :

Dynamisme

Innovation

Rigueur

Leadership

Aisance relationnelle

Esprit d'équipe

Analyse et synthèse

Pédagogie