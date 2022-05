Raphaëlle COUSIN

Diplômée en design graphique, je suis en recherche active d'un emploi. Je suis actuellement en création de micro-entreprise.



Passionnée et animée par le design graphique, j'aime créer et imaginer des supports de communication. Organisée et motivée, j'ai cherché à valoriser mes compétences en print ainsi qu'en web avec différentes expériences dans ces domaines.



Très connectée, je passe beaucoup de temps à suivre les actualités - notamment dans le domaine des cosmétiques et de la mode - sur les Réseaux Sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Scoop.it... demandez-moi et je saurais vous guider !



Aujourd'hui, je souhaite me professionnaliser dans le domaine du graphisme et des cosmétiques, principaux domaines d'inspiration pour moi.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse !



Mes compétences :

WordPress

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Photographie

Community management

Cosmétique

Microsoft Office