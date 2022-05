Raphaëlle CUNY

Le Groupe Anveol, cabinet de prestations RH (www.anveol.fr) fortement représenté sur l’ensemble du territoire de part son niveau d’implantation développe pour ses clients de l'industrie, des services et des collectivités, des prestations de conseil, d'évaluation, d'assistance au recrutement et de reclassement



Poste et missions :



Rattaché au Directeur Commercial, vous participez activement au développement de l’entreprise et avez en charge la prospection, le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients sur la région Ile de France



Vos principales missions sont les suivantes :





- Gérer et développer un portefeuille de clients actuels ou futurs, PME, grands groupes ou collectivités depuis l’étude du ou des besoins, la rédaction des offres commerciales, la négociation des contrats commerciaux jusqu’au démarrage/pilotage opérationnel,

- Mener toutes les actions de prospection nécessaires au développement de nouveaux comptes et suivre le réseau des prescripteurs,

- Assurer le suivi commercial des missions engagées de manière globale, fidéliser et développer les besoins,

- Représenter activement le groupe ANVEOL auprès des interlocuteurs de la région (organisation professionnelle, collectivités, entreprises)





Profil :





Issu(e) d’une formation commerciale Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience significative dans des fonctions commerciales en cabinet de conseil et/ou entreprise idéalement dans les services (RH, intérim et/ou recrutement, accompagnement).



Doté d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre dynamique, votre force de propositions et de convictions et votre sens du résultat. Rigoureux et structuré, vous avez le sens du partage et vous aimez travailler en équipe.



Vous êtes mobile sur l’Ile de France

Permis auto B exigé



Merci d'envoyer vos candidatures à l'adresse suivante:

v.rondot@anveol.fr



Mes compétences :

Communication

Formation

GPEC

Mobilité

Organisation

RECLASSEMENT

Recrutement

Ressources humaines